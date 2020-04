Das Historische Museum der Pfalz plant zu seiner spektakulären „Medicus“-Schau insgesamt zehn Folgen einer Online-Führung. Teil eins und zwei sind auf der Museumshomepage oder im Facebook-Auftritt des Museums schon zu sehen. Aber auch zum „Grüffelo“ des Jungen Museums gibt es Angebote im Netz.

„Es ist fast schon Ironie der Geschichte, dass wir eine Ausstellung zur Medizin vorbereitet haben in einer Zeit, in der das gesellschaftliche Leben durch eine Epidemie lahmgelegt wird“, sagt Museumsdirektor Alexander Schubert per Video und öffnet für seine Zuschauer die Tür zur aktuellen Sonderausstellung „Medicus – Die Macht des Wissens“. Zusammen mit Ausstellungskurator Sebastian Zanke führt er durch die Schau im Historischen Museum, das aufgrund der Coronakrise bis auf weiteres geschlossen bleiben muss.

Auch für die Fans der „Grüffelo“-Ausstellung hat sich das Museum digitale Angebote ausgedacht: Mit einer Grußbotschaft des Grüffelo-Zeichners Axel Scheffler lädt das Junge Museum dazu ein, sich zu Hause mit der beliebten und nun 20 Jahre alten Geschichte von der kleinen Maus und dem seltsamen Monster zu beschäftigen.

Museum im Netz