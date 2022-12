Zu den Schwierigkeiten bei der Firma Demmer in Speyer hat neben dem Ausfall von Oktoberfest & Co. auch der weitgehende Verzicht auf Silvesterfeuerwerk in den Pandemie-Jahren beigetragen. Beim Jahreswechsel 2022/23 werde das anders, so Inhaber Hans-Jürgen Demmer: „Signalpistolen sind extrem gefragt. Wir haben fast schon Nachschubprobleme.“ Diese Waffen mit Platzpatronen, bei denen ein Aufsatz mit rund 40 verschiedenen Raketen versehen werden könne, seien gerade bei Männern im Trend. „Vielleicht wollen die Leute wieder ein bisschen Freude am Himmel sehen“, so Demmer. Ab 29. Dezember werde in seinen Geschäften auch Zündfeuerwerk angeboten, bei dem er ebenfalls von guten Geschäften ausgeht. Trend hier: weg vom „Zündelfeuerwerk“ mit vielen Kleinteilen, hin zur Batterie, die einmal angezündet wird und dann lange feuert.