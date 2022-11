Bischof Karl-Heinz Wiesemann wird am Sonntag, 13. November, im Speyerer Dom 58 erwachsenen Frauen und Männern im Alter zwischen 17 und 73 Jahren aus dem Bistum Speyer das Sakrament der Firmung spenden. Der feierliche Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Musikalisch wird die Messe vom Domchor unter der Leitung von Domkantor Joachim Weller gestaltet. Die Orgel spielt laut einer Presseerklärung Domorganist Markus Eichenlaub. Neben der Taufe gehört die Firmung zu den Einführungssakramenten der katholischen Kirche. Sie bestärkt die Gläubigen mit dem Heiligen Geist und macht sie zu voll verantwortlichen Mitgliedern der Kirche. „Das Kirchenrecht schreibt kein bestimmtes Alter für die Firmung vor.“ In der Regel werden Katholikinnen und Katholiken in Deutschland im Alter von fünfzehn Jahren vom Bischof oder Weihbischof in ihren Pfarreien gefirmt. In der Diözese Speyer spendet der Bischof einmal im Jahr in einer besonderen Feier Erwachsenen das Sakrament.