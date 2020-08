Auf frischer Tat ertappt wurde am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr ein Diebespärchen, das ein Verkehrsschild von der Baustelle am Speyerer Technik-Museum entwenden wollte.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Mitarbeiter des Museums das Paar dabei beobachten, wie es das Verkehrszeichen stahl und in einem Auto davonfuhr. Laut Bericht handelte es sich dabei um das Verkehrszeichen 250, ein roter Kreis mit weißer Mitte, das die Straßenverkehrsordnung als „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ definiert.

Der Mitarbeiter folgte dem Pärchen und konnte es in der Franz-Kirrmeier-Straße zum Anhalten bewegen. „Dort zeigten sich der Ertappten, ein 19-jähriger Speyerer und eine 20-jährige Hanhofenerin, reumütig und händigten das Diebesgut aus“, so die Polizei. Beamte nahmen vor Ort die Personalien der beiden auf und leiteten ein Strafverfahren ein. Das Schild wurde wieder an seinen Platz gebracht.