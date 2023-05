Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Ich gebe zu die Tat.“ Das habe der 23-jährige Rumäne, der am 18. November 2022 in einer Ferienwohnung in der Hasenpfuhlstraße seine Partnerin mit mehreren Messerstichen getötet haben soll, zwei Tage nach dem Geschehen bei der Haftvorführung gesagt. So wurde es am Montag in Frankenthal am zweiten Verhandlungstag im Prozess gegen den Mann berichtet.

Die Aussage in der Verhandlung am Schwurgericht des Landgerichts tätigte der Richter, der bei der vorigen Herbst bei der Haftvorführung darüber entscheiden sollte, ob