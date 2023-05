Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

50 Mal hat ein ein 23 Jahre alter Rumäne im vergangenen November laut Anklage in einer Speyerer Ferienwohnung mit mehreren Messern auf seine Partnerin eingestochen und sie getötet. Am Freitag war Prozessauftakt am Schwurgericht des Landgerichts Frankenthal.

Die Tat ereignete sich am 18. November 2022 in einer Ferienwohnung in der Hasenpfuhlstraße in der Altstadt.