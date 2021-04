Auch unter dem neuen, im Januar gewählten Vorsitzenden Armin Laschet gedenkt die CDU Deutschlands „ihres“ Altbundeskanzlers Helmut Kohl. Laschets Name steht auf der Schärpe des Kranzes, der am Samstag an Kohls Grab am Rand des Adenauerparks aufgestellt worden ist. Dazu kamen ein großes Gesteck sowie direkt neben dem Grab rote Rosen von Kohls Witwe. Der im Juni 2017 verstorbene und in Speyer beigesetzte Politiker wäre am Samstag 91 Jahre alt geworden.