Die Stadtverwaltung Speyer führt das Job-Ticket ein und gibt ihren Mitarbeitern damit die Möglichkeit, vergünstigt in Bussen und Bahnen des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) unterwegs zu sein.

Als Chefin von mehr als 1000 Beschäftigten sei es ihr ein Anliegen, die Mitarbeiter „in ihren Mobilitätsansprüchen zu unterstützen und ihnen den Arbeitsweg so einfach wie möglich zu gestalten“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Aus diesem Grund biete die Stadtverwaltung ab dem 1. Dezember erstmals die Möglichkeit, das VRN-Job-Ticket zu beziehen. Das Ticket kann nicht nur für die Wege von und zur Arbeit, sondern auch in der Freizeit genutzt werden; abends und am Wochenende können Mitfahrer mitgenommen werden.

Die Ticketfinanzierung setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: einem Arbeitgeberanteil (Grundbetrag) und einem Arbeitnehmeranteil (Verkaufspreis). Als Arbeitgeber bezahlt die Stadt Speyer für jeden Nutzer aus Reihen ihrer Verwaltung einen Grundbeitrag von 44,60 pro Monat. Die Mitarbeiter dürfen dann das Ticket für 45,20 Euro pro Monat buchen. Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) hofft, dass sich andere Speyerer Arbeitgeber diesem Beispiel anschließen: „Klimafreundliche Mobilität funktioniert nur, wenn viele mitmachen.“

Lob für die Entscheidung der Verwaltung gibt es in einer Stellungnahme von der Speyerer Wählergruppe (SWG). Zugleich äußert Fraktionsvorsitzende Sarah Mang-Schäfer darin den Wunsch, dass die Stadt sich auch an dem Angebot Job-Rad (www.jobrad.org) beteiligt. Dann würde sie für ihre Mitarbeiter im Fachhandel deren Wunschfahrrad leasen. „Eine gute Alternative, um zum Arbeitsplatz zu gelangen“, so Mang-Schäfer.