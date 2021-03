Die katholische Dompfarrei Pax Christi plant dieses Jahr Erstkommunionfeiern – Pandemie-bedingt jedoch in anderer Form als sonst.

Im Juli und September – also vor und nach den Sommerferien – soll es kleine Feiern in jeder der fünf Kirchen der Pfarrei sowie im Dom geben, berichtet Gemeindereferentin Sigrid Sandmeier auf Anfrage. „Die genauen Termine müssen wir noch festlegen“, sagt Sandmeier, die federführend für die Organisation der Erstkommunion verantwortlich ist. Geklärt werden müsse auch noch, wie viele Kinder jeweils gemeinsam teilnehmen. „Das hängt auch davon ab, welche Corona-Bestimmungen dann gelten werden.“

Die Pfarrei hatte sich bereits im vergangenen Sommer wegen der Pandemielage zu Erstkommunionfeiern in kleineren Kreisen entschieden und damit gute Erfahrungen gemacht, so Sandmeier. „Wir haben damals von vielen Eltern positive Rückmeldungen erhalten. Die Kinder werden in den kleinen Gottesdiensten auch noch mal mehr wertgeschätzt. Es ist eben ein Unterschied, ob an einer Feier acht oder 40 Kinder teilnehmen.“ 68 Kinder sind laut Sandmeier 2021 zur Erstkommunion angemeldet. Hinzu kommen zwölf aus dem Jahrgang 2020, die wegen der Pandemie den Termin verschoben hatten.

Vorbereitung der anderen Art

Die Pfarrei habe um Weihnachten herum damit begonnen, die Kinder auf die Erstkommunion vorzubereiten. „Natürlich hätten wir uns dabei eine andere Form gewünscht“, sagt Sandmeier. Treffen in größerem Kreis seien aber nicht möglich, auch Präsenzgottesdienste fallen in den Speyerer katholischen Gemeinden, wie berichtet, derzeit aus. So hält Sandmeier Videokonferenzen. Sie sende auch Eltern Vorschläge, was sie mit den Kindern tun könnten.