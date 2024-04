Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum ersten Mal in Speyer und gleich ein Publikums-Renner: Das Thai-Food-Festival hat am Wochenende Tausende Besucher aus Nah und Fern in die Halle 101 gelockt. Der Erfolg hat die Erwartungen der Veranstalter und des Rockmusikervereins weit übertroffen. Eine Wiederholung ist nicht ausgeschlossen.

Es ist laut, ständig überfüllt, es duftet von überall her. „Hier ist es wie zu Hause“, schwärmt Narvemon Braun von der Atmosphäre rund um ihren Stand herum. Vor sieben