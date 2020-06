Leo Kraemer, der musikalischer Leiter von PalatinaKlassik, hat ein Programm mit Werken von Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart zusammengestellt, das am Sonntag, 28. Juni, um 16 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Otto in Speyer live zur Aufführung vor kommen wird. Das PalatinaKlassik-Barockensemble spielt mit Robert Frank und Susanne Phieler, Violine, Stephanie Phieler, Viola, Roland Kuntze, Violoncello, und Leo Kraemer, Cembalo. „Nach der langen Zeit der coronabedingten Abstinenz ist es dringend geboten, das musikalische Geschehen wieder beleben,“ sagt Michael Wagner (CDU), Mitglied des Landtags und Vorsitzender des Förderkreis PalatinaKlassik. „Denn wir brauchen die Kultur jetzt dringender denn je. Und zwar analog und direkt. Auch dies ist eine Wahrnehmung der letzten Wochen und Monate. Ja, es gab viele bewundernswerte und kreative digitale Anstrengungen. Aber die Nähe, das Wechselspiel zwischen dem Künstler und seinem Publikum und die unmittelbare, gemeinsame Erfahrung von Kunst bleiben auf der Strecke. Das ,Wohnzimmerkonzert’ kann ein interessanter Ausflug sein, ersetzt aber nie die Faszination und die Ergriffenheit eines Live-Auftritts. Die Rückkehr zur Normalität, die sich aller Orten breit macht, die Sehnsucht nach dem Alltag können auch vor der Kultur nicht Halt machen. Dabei verkennen wir nicht, dass wir uns nach wie vor im Krisenmodus befinden. Und dies wohl auch noch für eine lange Zeit. Die Sicherheits- und Hygienevorschriften sind unbedingt einzuhalten. Und einen Kulturbetrieb wie vor der Krise kann es aktuell noch nicht geben. Wir brauchen aber die Kultur als Begegnungsstätte, als Ort, an dem wir Zuversicht und Mut erfahren.“ Der Eintritt beträgt 18 Euro (ermäßigt zwölf Euro). Infos unter www.palatina-klassik.eu.