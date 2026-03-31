Zwei Vereine, ein Orchester: In Lingenfeld entsteht beim gemeinsamen Konzert ein Klangbild zwischen „Fate of the Gods“, Sinatra und der NDW.

Zum ersten Mal haben sich die Dorfmusikanten Lingenfeld und der Musikverein St. Michael Weingarten für ein Gemeinschaftskonzert entschieden. Vor gut 300 Zuhörern in der Schulsporthalle lieferten sie Qualität ab bei einer Reise zwischen Bergen und Meer. Rund 70 Mitwirkende standen am Samstag, 28. März, in der Schulsporthalle Lingenfeld unter der Leitung von Marcus Willem (Lingenfeld) und Jonas Isufaj (Weingarten) auf der Bühne.

Die beiden Dirigenten hatten dem Gemeinschaftsorchester keine leichte Kost zugemutet. Viele der aufgeführten Werke waren dem Publikum zunächst wenig bekannt. Dahinter verbargen sich anspruchsvolle Kompositionen, geprägt von häufigen Wechseln in Rhythmus, Dynamik und Lautstärke.

Anspruchsvolle Werke mit großer Wirkung

Zu den Höhepunkten zählte das symphonische Werk „Fate of the Gods“, das den Kampf zwischen Gut und Böse musikalisch darstellt. Mit zunehmender Intensität baute sich eine dichte Klangwelt auf. Tiefe Töne von Tuba und Horn standen dabei im Kontrast zu den hellen Klängen von Querflöten und Klarinetten.

Auch die musikalische Reise zum „Nanga Parbat“ von Michael Geisler gelang eindrucksvoll. Das Werk beschreibt eine Expedition auf einen der gefährlichsten Berge im West-Himalaya.

Einen anderen Akzent setzte ein konzertanter Marsch von Alexander Pfluger, der den Seefahrer Abel Tasman in den Mittelpunkt stellt. Das wiederkehrende Hauptthema überzeugte mit einer fröhlichen Dur-Folge und energischem Ausdruck.

Kontraste im Programm

Zwischen den anspruchsvollen Stücken sorgten bekannte Titel für Abwechslung. Arrangements von Liedern aus dem Repertoire von Frank Sinatra oder der Neuen Deutschen Welle fanden ihren Platz im Programm.

Auch diese Stücke verlangten den Musikern viel ab. Der Mix aus „ New York, New York“ bis „My Way“ wurde von den Orchestern selbst als besonders anspruchsvoll eingeschätzt, wie Miriam Weis berichtete. Gemeinsam mit Holger Kronschnabel führte sie durch das Programm.

Zusammenspiel der Generationen

Die Dirigenten behielten das große Ensemble jederzeit im Griff. Die Musiker im Alter von 18 bis über 80 Jahren reagierten präzise auf die Einsätze und setzten die Anforderungen konzentriert um.

Das Konzert zeigte eindrucksvoll, was gemeinsames Musizieren leisten kann. Mit viel Engagement und intensiver Probenarbeit war das Projekt innerhalb eines Jahres vorbereitet worden.

Emotionale Momente zwischen träumerischen Passagen und mitreißender Musik prägten den Abend. Für den Vorsitzenden der Lingenfelder Dorfmusikanten, Jonas Walter, wurde dabei vor allem eines deutlich: das Zusammenspiel der Generationen auf der Bühne.