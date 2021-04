Ein Novum ist der am Donnerstag eingezeichnete Parkplatz in der Wormser Straße: Die Stadt hat nach eigener Mitteilung eine mit speziellem Piktogramm versehene Stellfläche für ein Lastenfahrrad am Straßenrand eingerichtet. Der Standort ist im Kreuzungsbereich der Großen Greifengasse vor dem „Kaufladen unverpackt“. So müssten Lastenfahrräder nun nicht länger auf dem Gehweg geparkt werden und dieser bleibe für Fußgänger frei. Die Initiative sei vom Verein Inspeyered ausgegangen, berichtet die Stadt. Dieser bietet zwei Lastenfahrräder zum kostenlosen Verleih an. Eine Station dafür ist der Kaufladen, die andere das Blumenhaus Neumann am Russenweiher. Nähere Informationen im Netz unter https://inspeyerad.de/.