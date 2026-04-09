Der Arbeitskreis „Engagierte Stadt“ lädt zum ersten Stammtisch „Ehrenamt“ ein. Die Auftaktveranstaltung findet am 22. April, 18.30 Uhr, im Familienzentrum Speyer-Süd statt.

Unter dem Leitthema „Ehrenamt als Kitt der Gesellschaft“ soll der Stammtisch Raum für Begegnung, Austausch und Vernetzung bieten. Ehrenamtliches Engagement leistet einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt: Es verbindet Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und Lebensrealitäten und stärkt das Miteinander vor Ort. Dieser verbindende Aspekt solle beim neuen Austauschformat in den Mittelpunkt gerückt werden, heißt es in einer Mitteilung.

Eingeladen sind Vereine, Organisationen sowie ehrenamtlich Engagierte, die sich über ihre Erfahrungen austauschen, aktuelle Herausforderungen diskutieren und neue Impulse für ihr Engagement gewinnen möchten. Der Stammtisch versteht sich dabei bewusst als offenes Format – niedrigschwellig, dialogorientiert und auf Augenhöhe. Mit dem Stammtisch „Ehrenamt“ schafft der Arbeitskreis „Engagierte Stadt“ eine regelmäßige Plattform, um Engagement sichtbar zu machen, zu stärken und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Interessierte werden gebeten, sich bis spätestens Freitag, 10. April, per E-Mail an ehrenamt@stadt-speyer.de anzumelden.