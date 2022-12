Etwa zwei Handbreit hoch stapeln sich die im Stadtarchiv verwahrten Zeitungsberichte über den heute von der Stadt veranstalteten Speyerer Weihnachtsmarkt. Aus einem RHEINPFALZ-Artikel von 1950 geht hervor, „dass eine solche Veranstaltung in Speyer keine Tradition hat“.

So zumindest lautet die Zusammenfassung der Erfahrungen von 1949, als die Stadt in Zusammenarbeit mit dem einheimischen reisenden Gewerbe – Auswärtige waren nicht zugelassen – den ersten Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz an der Maximilianstraße ausgerichtet hatte. Eine Fortsetzung stand in Frage.

Um ein Bild von der damaligen Situation wiederzugeben, wird im Folgenden aus dem Zeitungsbeitrag zitiert. Da heißt es: „Die Erfahrungen mit dem Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz konnten den Hauptausschuss des Stadtrats nicht bewegen, dem Drängen des ambulanten Gewerbes nachzugeben, das den Weihnachtsmarkt wieder am alten Platz haben wollte. Dagegen spricht vor allem – von den geschäftlichen Gründen der Angrenzer abgesehen – das städtebauliche Bild. Das ist nun endlich durch den Neubau der Sparkasse zu geschlossener Wirkung gelangt.“

Ausdehnung im Lauf der Jahre

Weiter heißt es: „Der Vorschlag, den Weihnachtsmarkt auf dem Fischmarkt oder dem Guido-Stifts-Platz aufzubauen, fand beim ambulanten Gewerbe keine Gegenliebe. Beide Plätze seien zu abgelegen“.

Das war bei dem darüber hinaus vorgeschlagenen Siebertplatz – dem heutigen Willy-Brandt-Platz – offenbar nicht der Fall. In der RHEINPFALZ vom 16. Dezember 1950 heißt es: „Dieser Platz schließt sich organisch an die geschäftlich immer stärker betonte Wormser Straße mit ihrem Zusammenfluss zur Gutenbergstraße an. Ein Weihnachtsmarkt dort steht in naher Verbindung mit der Bahnhof- und der Johannesstraße.“

1972 war der zu jener Zeit am 1. Dezember beginnende und am 23. Dezember endende Weihnachtsmarkt längst auf die Maximiliansstraße umgezogen, 1973 wurde er auf die Fläche zwischen Alter Münze und Geschirrplätzel begrenzt. Im Lauf der Jahre nach 1984 dehnte er sich auf die Strecke zwischen Domvorplatz und Altpörtel aus. Danach folgte unter anderem das Experiment, den Postplatz einzubeziehen, bevor eine Schlittschuhbahn samt Buden vor dem Altpörtel Platz fand. In der Pandemie wurden die Stände „luftiger“ über die Maximilianstraße verteilt. Diese Lösung könnte 2023 wegfallen.

Als ältester Weihnachtsmarkt in Deutschland gilt übrigens der 1434 erstmals erwähnte Dresdner Striezelmarkt. Handwerkern, Korbflechtern, Spielzeugmachern und Zuckerbäcker wurde erlaubt, an diesem Ort ihre Produkte zu verkaufen.