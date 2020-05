Erstmals ist eine in Speyer gemeldete Person an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das teilte Jennifer Braun, Persönliche Referentin von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), am späten Donnerstagnachmittag mit. Die Stadtverwaltung habe eine entsprechende Mitteilung vom Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises erhalten, das auch für die Domstadt zuständig ist. Nähere Informationen zu der betroffenen Person lagen nach Angaben von Braun zunächst nicht vor. Wir berichten weiter.

Vor rund zwei Wochen hatte es im Speyerer Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus den ersten Corona-Todesfall in der Domstadt gegeben. Ein 80 Jahre alter Mann war auf der Intensivstation gestorben. Bei dem Mann handelte es sich allerdings nicht um einen Speyerer Bürger.

In Speyer gibt es – Stand Donnerstag, 15 Uhr – 81 bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus. Davon gelten 51 Personen als wieder genesen. 57 Personen befinden sich in Quarantäne.

Coronavirus: Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog