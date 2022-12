Der erste Schnee dieses Winters hat den städtischen Winterdienst nicht vor Probleme gestellt. Laut Einsatzleiter Bernd Diebold vom Bereich Stadtgrün sei der Räum- und Streudienst am Mittwoch „ganz normal“ verlaufen. Eine 72-köpfige Truppe sei mit dem einsetzenden Schneefall ab etwa 10 Uhr mit allen sechs Fahrzeugen auf 250 Kilometern Straßen und Wege unterwegs gewesen. Der Einsatz dauerte gegen 17 Uhr noch an. Diebold rechnet mit einem weiteren Einsatz in der Nacht zum Donnerstag aufgrund überfrierender Nässe. Die Polizei verzeichnete bis Mittwochnachmittag drei Verkehrsunfälle, die auf „winterliche Verhältnisse“ zurückzuführen waren. Einer Polizeisprecherin zufolge entstanden dabei lediglich Sachschäden von zusammen rund 15.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.