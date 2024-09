Titelverteidiger 1. SC Rhein-Pfalz Speyer hat in der Snooker-Oberliga den ersten Rückschlag erlitten. Im Heimspiel gegen 1. SC Schwalbach kam er am Sonntag nicht über ein 3:3 hinaus. Kurioserweise brachten Thomas Tremmel, Antonio Aguado Rodriguez und Resad Kadric Speyer 3:0 in Führung, ehe sie in Runde zwei noch den Ausgleich hinnahmen.