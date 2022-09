Zwei Sonaten für Blockflöte und Opernmusik in spezieller Form eröffneten im ersten Nachtkonzert den Händel-Schwerpunkt. Dazu gab es Opernmusik in kleiner Besetzung.

Ok, das Halleluja aus dem „Messias“, die Feuerwerks- und die Wassermusik gibt es heuer nicht beim Händel-Schwerpunkt der Dom-Musiktage, aber eines der bekanntesten Stücke des Meisters folgt noch – und eine gerne gesungene und gehörte Jubelarie auch. Dass aber schon im ersten Händel-Konzert des Festivals einer von „Mr. Handel’s Greatest Hits“ erklingen würde, war eine Überraschung. Beim ersten Nachtkonzert in der schönen Atmosphäre der seit Corona erst gar nicht und jetzt allein zu Gottesdiensten offenen Klosterkirche St. Magdalena waren Blockflöten-Sonaten Händels angekündigt. Sechs gibt es – von rund einer Stunde Spielzeit. Zwei davon wurden von Torsten Greis, Blockflöte, Robert Sagasser, Gambe, und Domkantor Joachim Weller am Cembalo musiziert. Hinzu kam eine der seinerzeit sehr beliebten, vielfach gedruckten und verkauften Sammlungen mit Opernmusik in Fassungen für wenige Instrumente zum häuslichen Gebrauch. Gestreamt werden konnte ja damals noch nicht.

So erklang also eine Auswahl von Stücken aus Händels erster Londoner Oper „Rinaldo“ von 1711 gemäß einer Vorlage aus alter Zeit mit dem schönen Titel „Rinaldo. Curiosly fitted & Contriv’d for a single Flute“ (die Opernmusik ist hier also speziell ausstaffiert und erfunden). Unter den fünf ausgewählten Stücken war dann eben auch „Lascia ch’io pianga“, der erwähnte Hit. Das Trio musizierte ihn sehr tänzerisch, machte klar, dass das ein Tanz, eine Sarabande ist. Der virtuose Blockflötist spielte mit sehr einfallsreichen Verzierungen.

Rhetorisch brillant

Überhaupt glänzte Torsten Greis auch in den Sonaten a-moll HWV 362 und h-moll HWV 367 durch sein quicklebendiges, farbenreiches sowie sinnfällig artikuliertes und deshalb hochgradig rhetorisch brillantes Spiel. Er benutzte mehrere Mitglieder der Blockflötenfamilie und überzeugte stets durch sein zündendes Musizieren. Robert Sagasser und Joachim Weller spielten dazu einen agilen und ebenfalls vielgestaltigen Generalbass,

Dieses erste Händel-Konzert der Musiktage war ein Vergnügen und machte Lust auf mehr. Am Sonntag geht es an gleicher Stelle mit den Neun deutschen Arien weiter.

