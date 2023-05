Bei herrlichem Frühlingswetter war am Freitag vor einer stattlichen Zuschauerkulisse der Film „Der Nachname“ von Sönke Wortmann zu sehen, der vorigen Herbst erstmals in den Kinos lief. In der auf der kanarischen Insel Lanzarote spielenden Familienkomödie sind unter anderem Iris Berben, Caroline Peters und Christoph Maria Herbst zu erleben. Wie alle zwölf Streifen des Festivals ist auch der Eröffnungsfilm mehrfach zu sehen.

Der Filmfrühling geht bis zum 11. Juni. Bis zu vier Filme werden pro Tag gezeigt, denn an den Sonntagen und am Pfingstmontag gibt es um 13.30 Uhr auch einen Kinderfilm. Das gastronomische Angebot startet werktags um 16 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag um 14 Uhr. Das Programm gibt es unter www.filmfruehling.de, auf der Internetseite gibt es auch online Karten. Laut Veranstalter läuft der Ticketverkauf erfreulich.