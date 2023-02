Am „Schmutzigen Donnerstag“ hat die Stadt den ersten Speyerer Fasnachtsorden präsentiert. Die Tradition aus den Fasnachtshochburgen soll nun in die Domstadteinziehen. In den Speyer-Farben gehalten und traditionsgemäß mit Strass veredelt, wurde der Orden auf Anregung von Jürgen Lesmeister, Präsident der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine, entwickelt.

Vorschläge von Speyerer Fasnachtsvereinen zur Verleihung des Ordens werden ab sofort per E-Mail an jennifer.braun@stadt-speyer.de entgegengenommen.