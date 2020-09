45 Schüler und Lehrer des Hans-Purrmann-Gymnasiums sind am Montagabend am mobilen Abstrichzentrum der Stadt auf das Coronavirus getestet worden. Das ging laut Schule zügiger als gedacht über die Bühne. Am Dienstag, 17 Uhr, lagen davon erste drei – negative – Ergebnisse vor, teilt die Stadt auf Anfrage mit.

Hintergrund der Testreihe war, dass vorige Woche ein infizierter Achtklässler in der Schule war. Neue Corona-Fälle hat es am Dienstag auch außerhalb der Schule in Speyer nicht gegeben. Nachdem die Sieben-Tage-Infektionsrate pro 100.000 Einwohner noch vor 14 Tagen bei 24 gelegen hatte, betrug der Wert am Dienstag nur noch vier. 142 Personen waren infiziert, davon zwölf noch aktuell erkrankt. 31 waren in Quarantäne.