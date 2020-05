Am Samstag, 23. Mai, um 11 Uhr gibt es erstmal eine live ausgestrahlte Online-Führung durch den Dom zu Speyer an. Das Angebot ist zur Premire einmalig kostenfrei, die Teilnehmerzahl auf 30 „Besucher“ begrenzt. Interessierte können sich per Mail an domfuehrungen@bistum-speyer.de vorab anmelden.

Die erfahrene Domführerin Waltraud Ritscher-Kohl nimmt alle Teilnehmer mit auf eine einstündige Tour durch die romanische Kathedrale UNESCO-Weltkulturerbestätte. Die Zuschauer können sich dabei auch auf exklusive Einblicke freuen, die sie normalerweise nicht erleben. Dies reicht von Detailansichten von Zierelementen, die sich in luftiger Höhe befinden, bis zu historischen Bildern aus der Entstehungs- und Renovierungsgeschichte des Kaiserdomes. Und auch der Dachstuhl wird virtuell begangen.

Die Online-Führung findet auf der Video-Konferenz-Plattform Zoom statt. Nach der ersten kostenlosen Führung stehen die Online-Domführungen auch als buchbares Angebot für Gruppen zur Verfügung. Anfragen nimmt das Domführungsbüro entgegen.