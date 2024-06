Die Männer des JSV Speyer haben im dritten Saisonkampf die erste Niederlage erlitten. Beim Ligafavoriten TSG Backnang erwiesen sich die Ausfälle einiger Leistungsträger als entscheidend.

Hinzu kam einiges an Pech, gerade im ersten Durchgang. Immerhin zeigte der JSV große Moral, um nach 1:6-Pausenrückstand, der auf 1:7 anwuchs, auf 5:9 heranzukommen. Teamchef Michael Görgen-Sprau wusste, dass gerade die Ausfälle in den Gewichtsklassen bis 66 und 73 Kilo kaum zu kompensieren sind.

Weltmeister Garrigos

Genau so kam es. Alle vier Punkte gingen an Backnang. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit Michel Adam und Philip Müller bis 73 Kilogramm und Lukas Klemm bis 66 mindestens zwei Punkte mehr geholt hätten und mehr Alternativen beim Aufstellen, so dass ein Unentschieden oder sogar ein Sieg drin gewesen wäre.“

So aber stellte Backnang den Spanier Francisco Garrigos, Weltmeister bis 60 Kilo, bis 66 gegen Tengo Zirakashvili und bis 73 gegen Philipp Kappis. Unterdessen erlitt Till Braunbach bis 73 eine schnelle und ärgerliche Niederlage. Samuel Mendel, bis 66 gut dabei, setzte sich nicht durch. Chancen hatten auch David Riedl (- 90 kg) und Yves Touna (- 81).

Kupatadze zuverlässig

Doch sie verwerteten diese nicht und unterlagen nach langen, spannenden Kämpfen. Deutlicher fiel die Überlegenheit der Gegner von Andreas Benkert und Viktor Driller aus. Hier gab es souveräne TSG-Erfolge. Den einzigen Zähler holte der stets zuverlässige Georgier Irakli Kupatadze bis 60. Patrick Schmidt nahm zum Auftakt des zweiten Durchgangs eine Niederlage hin, obwohl auch er durchaus gute Chancen besaß.

1:7 lag Speyer schon lange nicht mehr zurück. Doch dann wendete sich das Blatt. Franz Haettich zeigte gegen den Niederländer Noel van’t End – Weltmeister 2019 – den wohl beeindruckendsten Kampf des Tages. Haettich ging mit einer Wurftechnik in Führung, für die der Kampfrichter zunächst sogar Ippon gab, aber auf Wazaari korrigierte.

Gochilaidze siegt

Der Speyerer behauptete seine Führung geschickt über die Zeit. „Das war kein Lucky Punch, sondern wirklich eine über die gesamte Kampfzeit verdiente Sache“, kommentierte Görgen-Sprau. Kupatadze wiederholte seinen Erfolg. Dimitri Gochilaidze siegte ebenfalls. Mendels Niederlage beendete die Minimalchance.

Auch Kappis gab ab. Im letzten Kampf folgte ein Highlight. Jan-Niklas Goldhammer schaffte mit der wohl schönsten Wurftechnik des Tages kurz nach Beginn der Verlängerung den Punkt. „Im Nachhinein ist es ziemlich ärgerlich, dass wir mit der Mannschaft, die wir zur Verfügung gehabt hätten, wenn der Kampf zwei Wochen früher gewesen wären, mehr hätten holen können. Aber so ist es im Sport. Verletzungen kommen vor und gehören dazu, Glück und Pech ebenfalls. Gut war, dass wir im zweiten Durchgang gezeigt haben, was wir können und dass wir besser sind als dieses 1:6“, resümierte Görgen-Sprau.

Haettich kämpferisch

Haettich: „Mit der starken Leistung im zweiten Durchgang hat man gesehen, dass die Mannschaft alles tun wollte, um die Chance auf die Play-offs zu erhalten. Nach all den starken Leistungen in den letzten Jahren hätten wir das endlich mal verdient. Es wäre für die Mannschaft und den Verein ein toller Erfolg.“

Dazu muss mindestens Platz zwei her, recht unwahrscheinlich. Speyer benötigt Schützenhilfe. Aber der JSV will seinen Teil dafür tun, und hofft, dass die Favoriten patzen. Zunächst liegt der Fokus darauf, gegen TV Erlangen (29. Juni) den ersten Sieg einzufahren.