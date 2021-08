Ein biblischer Text in Worten und Tönen bedacht: Die erste Maiandacht „Halte.Punkt.Maria“ im Dom war ganz dem Magnificat, dem Lobgesang der Maria aus dem Lukas-Evangelium, gewidmet. Der musikalische Teil brachte dabei eine barocke Vertonung, die einstmals als ein Werk von Bach galt.

Es war seit Advent die 33. Andacht mit Musik im Dom zu Speyer, die erste Maiandacht „Halte.Punkt.Maria“ am Abend des ersten Tages im Marienmonat. Und sie war überkonfessionell, denn es erklangen Werke lutherischer Komponisten zum Lobgesang der Maria, dem Magnificat aus dem Lukas-Evangelium, das auch in der Evangelischen Kirche seinen Platz hat. Auch Johann Sebastian Bach hat es in deutscher und lateinischer Sprache vertont. Er verlangt dafür Trompeten – und das geht leider im Moment nicht live. Also wurde im Dom ein „Kleines Magnificat“ musiziert für Solo-Sopran, zwei Violinen und Generalbass. Es wurde früher Bach zugeschrieben, stammt aber von seinem Kollegen Georg Melchior Hoffmann.

Es ist ein deutsches Magnificat in Form einer Kantate, ähnlich wie Bachs Kantate 10. Der Bibeltext wird auf Arien und Rezitativen verteilt. Im Schlusschoral „Lob und Preis“ verwendet Hoffmann, wie später Bach, die gregorianische Choralmelodie.

Freudig und innig

Die junge Sopranistin Annemarie Pfahler war eine ganz vorzügliche Interpretin des aparten Werks, das ebenso von freudiger Bewegung wie inniger Empfindung getragen ist. Barbara Hefele und Pia Grutschus, Violine, Robert Sagasser, Gambe, und Domkapellmeister Markus Melchiori, Truhenorgel, begleiteten sie akkurat.

Auch die beiden Orgelstücke Anfang und Ende galten Magnificat-Musik – und zwar instrumentaler von Hans Leo Hassler (auf der Chororgel) und in prachtvoller Weise von dem Lübschen Meister Dieterich Buxtehude (auf der großen Orgel). Der Zweite Domorganist Christoph Keggenhoff gab beiden Stücken eine einprägsame, wirkungsvolle Gestalt.

Neues Corona-Gebet

Auch Weihbischof und Dompropst Otto Georgens ging in seinem Impuls auf den Text des Lobpreises der Maria ein. Wieder sehr passend für diese Zeit ist das neue Mariengebet, das in den fünf Maiandachten gebetet wird.

