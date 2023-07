Fast ein Jahr vor der Stadtratswahl 2024 stellt die erste Partei die Kandidatenliste auf: Die Grünen kommen am heutigen Mittwoch im Hotel Löwengarten zu diesem Zweck zusammen. Die anderen Parteien und Wählergruppen müssen sich momentan noch nicht sputen.

Noch sind laut Stadtverwaltung keine Listen oder Wahlvorschläge im Rathaus eingegangen. Die Grünen könnten also die Ersten sein. Theoretisch hat der Zeitraum, in dem die Wahlvorschläge aufgestellt werden können, schon im Februar begonnen: „44 Wochen nach Beginn der aktuell laufenden Wahlperiode“, erklärt die Verwaltung auf Anfrage.

Eine Pflicht der Wahlleitung im Rathaus für die Neubesetzung des Stadtrats mit seinen 44 Mandaten auf fünf Jahre greife am 69. Tag vor der Wahl: Spätestens dann müsse sie mit einer öffentlichen Bekanntmachung zur Einreichung von Vorschlägen auffordern. Die Stadt geht davon aus, dass am Sonntag, 9. Juni 2024, gewählt wird, weil dieser Tag in den schon festgelegten Zeitraum für die Europawahl von 6. bis 9. Juni falle. In der Regel werden die beiden Wahlen wegen des Aufwands gemeinsam abgewickelt. Wenn dieser Termin von Bund und Land bestätigt wird, müsste die Aufforderung der Stadt bis zum 1. April erfolgt sein. Wahlvorschläge müssten bis Donnerstag, 22. April, 18 Uhr eingehen.

Um zugelassen zu werden, müssen Wahlvorschläge Kriterien erfüllen. Die Stadt legt Interessenten das Infoangebot des Landeswahlleiters ans Herz: www.wahlen.rlp.de. Bei der Stadtratswahl 2019 hatte es neun Wahlvorschläge gegeben.