Rund 60 Bedürftige haben Spenden der ersten Kältehilfeaktion des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) am Sonntag vor dem Stadthaus in Anspruch genommen. Zusammen mit Stadt und Schaustellerverband haben 15 ehrenamtliche ASB-Helfer Güter an Bedürftige verteilt.Die Maximilianstraße ist voll von Menschen am letzten Weihnachtsmarkttag. Überall genießen Besucher noch einmal Glühwein, Bratwurst oder Waffeln. Neu ist ein großes weißes Zelt vor dem Stadthaus. Im Inneren liegen Schlafsäcke, Decken, Thermoskannen, Lippen-Pflegestifte, Feuerzeuge, Dosenöffner, Bettbezüge oder Papiertaschentücher – alles Spenden.

Zahlreiche Passanten fragen nach, was es damit auf sich hat. Geduldig informieren die Ehrenamtlichen des ASB über das Projekt, das mehr Wärme in die kalte Jahreszeit bringen soll. „Jeder kann nehmen, was er braucht“, erklärt Helferin Angelika Schach die Aktion. Die Schausteller sorgen mit heißen Getränken und einer kostenlosen Mahlzeit für das leibliche Wohl. Nur wenige Zelt-Besucher hätten die Mahlzeiten allerdings angenommen, sagt der ASB-Fachbereichsleiter Andreas Wiedemann: „Die Spenden für den täglichen Bedarf waren ihnen wichtiger.“

Bedürftige suchen Diskretion

Er hebt die Bedeutung der Gespräche mit den Bedürftigen hervor. „Sie wissen am besten, was nötig ist“, erklärt er. Es sei nicht einfach, die Zielgruppe zu finden, berichtet er von städtischen Sozialarbeitern, die ihre Klientel auf die Kältehilfeaktion aufmerksam gemacht hätten. Künftig will der ASB mehr Wohnungs- oder Mittellose mit Unterstützung von Bevölkerung und Medien ausfindig machen. Nach einer erfolgreichen Veranstaltung hatte es zunächst nicht ausgesehen: Erst nach Einbruch der Dunkelheit seien die Bedürftigen gekommen, berichtet Wiedemann vom Wunsch der Besucher nach Diskretion. „Es war schön zu sehen, dass wir das Richtige angeboten haben“, sagt Wiedemann am Ende.

Künftige Aktionen „über die kalte Jahreszeit hinaus“ sollen in den Abendstunden stattfinden. Eine Schuh-Aktion ist im Frühjahr geplant. „In dem Bereich ist der Bedarf groß“, hat Wiedemann im Gespräch mit den Bedürftigen herausgefunden, die am Sonntag mit Hilfe des ASB etwas mehr Wärme in ihr Leben bringen konnten. „Schön, dass es so viel Hilfsbereitschaft in Speyer gibt“, sagt eine Frau, die mit ihrer Freundin ins Zelt gekommen ist. „Das muss aber auch sein“, meint sie. „Es werden immer mehr arm.“