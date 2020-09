Eine neue nachgewiesene Corona-Infektion hat das Gesundheitsamt am Donnerstag für die Stadt Speyer gemeldet. Es war die erste seit genau einer Woche. Näheres zu dem Fall wusste die Stadtverwaltung nicht. Die Anzahl der Fälle steigt damit auf 143 an, von denen elf noch erkrankt waren (130 genesen, zwei verstorben). 41 Bürger waren als Erkrankte oder Kontaktpersonen in Quarantäne.

Die Corona-Zahlen für die Pfalz und das Land