Die Dommusik Speyer ist Gastgeber eines neuen chormusikalischen Konzertformats in der Stadt: Am Samstag, 14. Mai, ist von 19 bis 23.30 Uhr die erste Speyerer Chornacht.Acht Chöre präsentieren an vier verschieden Spielorten abwechslungsreiche Chormusik in 16 Kurzkonzerten. Ob Renaissance, Klassik, Romantik, Pop oder Rock, ob geistliche oder weltliche Musik, ob Knaben-, Mädchen-, Jugend-, Männer- oder großer gemischter Chor: Ein vielfältiges Programm hochwertiger Chormusik ist zu hören in der Kirche St. Joseph, im Alten Stadtsaal, im Innenhof des Historischen Museums und im Dom, in dem um 22.45 Uhr das Abschluss-Singen aller Chöre stattfinden wird.

„Wir freuen uns sehr auf die erste Speyerer Chornacht und sind gespannt, wie die Menschen in Speyer und Umgebung dieses Angebot aufnehmen werden“, sagt Domkapellmeister Markus Melchiori. „Wir hoffen natürlich auf viele begeisterte Zuhörerinnen und Zuhörer, zumal bei der Vielfalt an Musikstilen und Formationen für jeden Musikfreund etwas dabei sein dürfte.“

Drei Chöre der Dommusik

Es singen drei Chöre der Dommusik unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori und Domkantor Joachim Weller. Der Mädchenchor ist um 19 und 21 Uhr im Alten Stadtsaal zu hören. Die Domsingknaben treten um 19 und 21 Uhr im Dom auf. Der Domchor singt um 20 und 22 Uhr in der Kirche St. Joseph.

Dazu kommen die fünf Gastchöre. Der Kathedraljugendchor Trier unter der Leitung von Domkapellmeister Thomas Kiefer ist um 19 und 21 Uhr in St. Joseph zu hören. Der Mädchenchor „Cantus Juvenum“ Karlsruhe unter der Leitung von Peter Gortner tritt um 19 und 21 Uhr im Historischen Museum auf. Dort ist um 20 und 22 Uhr der Gospelchor Lingenfeld unter seinem Leiter Matthias Settelmeyer zu hören. Der Mozartchor Speyer unter der Leitung von Dieter Hauß singt um 20 und 22 Uhr im Dom. Das Ensemble Vocapella Limburg unter der Leitung von Tristan Meister hat seine Auftritte um 20 und 22 Uhr im Alten Stadtsaal.

Info

Karten zu 15 Euro (ermäßigt zehn Euro) sind erhältlich in der Dom-Info, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und online unter https://www.reservix.de/tickets-erste-speyerer-chornacht-acht-choere-vier-auffuehrungsorte-in-speyer-dom-zu-speyer-am-14-5-2022/e1933505