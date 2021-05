Das Speyerer Musikerpaar Corinna und Marcus Schneider bildet mit dem Landauer Musiker und Musikschulbetreiber Rüdiger Böhm das Trio Chorda Flautando. Es spielt in der aparten Besetzung mit Flöten aller Art, Gitarre und Harfe. Das Ensemble konzertierte auch schon in Speyer. Und liegt eine erste CD der Drei vor. Sie hat einen speziellen Titel.

Regelmäßig veröffentlicht die in Ludwigshafen ansässige Schallplattenfirma „Pfalzrecords“ folkorientierte Alben von Künstlern und Bands aus der Region, die meist auch in Zusammenhang mit den Labelbetreibern und Musikern Paul Reinig, Peter Braun und Rüdiger Böhm stehen. Letzterer geht jetzt mit seinem neuen Bandprojekt und der CD „Edelholz“ an den Start. Böhm ist Diplom-Musiklehrer für Klavier, Blockflöte, Leiter der Privaten Musikschule Landau („Primula“) und außerdem als Mitglied in diversen Ensembles aktiv. Eines davon ist die Gruppe Siebenpfeiffer.

Vor knapp vier Jahren stieß er bei einem Konzert dieser Band in Klingenmünster auf den Gitarristen Marcus Schneider. Bei der Aftershow-Party stellten sich schnell Böhms und Schneiders übereinstimmende musikalische Präferenzen heraus und da auch die zwischenmenschliche Chemie auf den Punkt übereinstimmte, beschloss man, wie das in Musikerkreisen so üblich ist, auch mal „etwas miteinander zu machen“.

Auch in Speyer schon gespielt

Zur ersten Probe brachte Schneider, der in Speyer Musikunterricht gibt und sich unter anderem als Teil von Wood & Steel und Saitenweise einen Namen gemacht hat, seine Frau Corinna mit, eine Diplom-Orchestermusikerin, die als freiberufliche Musiklehrerin für Harfe und Klavier arbeitet. In der besonders reizvollen Besetzung Flöte, Gitarre und Harfe spielt Chorda Flautando, wie sich das Trio nannte, Stücke unterschiedlicher Herkunft, beispielsweise aus dem Keltischen, aus Renaissance oder Mittelalter. Es brauchte nicht lange, und es gab erste Konzerte live in Landau und bald auch in Speyer.

Von Corona an weiteren Auftritten gehindert, nutzten „CF“ die gewonnene Zeit dazu, ihr Debütalbum „Edelholz“ im Atlas-Studio von Jürgen Losigkeit in Oberotterbach aufzunehmen. Zehn Songs finden sich darauf, die die musikalische Bandbreite, die Chorda Flautando abzudecken in der Lage sind, eindrucksvoll widerspiegeln. Mittelalterlich steigen die drei, hier und bei einigen weiteren Stücken perkussionistisch unterstützt von Julian Losigkeit, mit „Trotto“, einem aus dem 14. Jahrhundert überliefertem Stück, ein, bevor sie sich mit „She Moved Through The Fair“ direkt zu einem Marktbesuch nach Irland aufmachen. Dieses Songs haben sich auch schon Größen wie Led Zeppelin, Mike Oldfield oder Fairport Convention angenommen. Chorda Flautando gelingt es, bei seiner Interpretation soviel Emotion in das Lied hineinzupacken, dass sie sich vor diesen großen Namen nicht zu verstecken brauchen.

Breites Repertoire

Mit „Bärentanz/Tarantella“ verbreitet das Trio im Anschluss sehr viel italienische Lebensfreude und nimmt sich dann mit „Shakespeare And Hathaway“ eine Nummer vor, die an dieser Stelle sicher niemand erwartet hätte. Es handelt sich dabei nämlich um die Titelmelodie einer gleichnamigen britischen TV-Serie, die auch in Deutschland zu sehen war. „La Rosa Enflorence“ ist ein Lied der sephardischen Juden, während das anschließende „Schottisch“ seine Herkunft bereits mit seinem Namen erklärt.

„Catena d’Amore/La Fedelta“ ist eine Komposition des im 16. Jahrhundert am Hofe zu Mailand lebenden Tanzmeisters Cesare Negri, einem bis heute gern gehörten und oft gespielten Vertreter der Renaissance-Musik. Ganz im Kontrast zu ihm stehen die Werke der im bayerischen Kolbermoor lebenden Harfenistin Uschi Laar, von der Chorda Flautando die südamerikanisch angehauchte Nummer „Señor Negro/Saludo“ übernommen haben. Dank gelungener Arrangements gelingt es dem Trio immer wieder, trotz solch gewaltiger Stilunterschiede den Fluss zwischen den gespielten Werken niemals abreißen zu lassen und die Zuhörer auf der gesamten Reise durch ihre musikalische Welt bei der Stange zu halten.

Jede Menge positive Energie

Vom Voralpenland geht es nun noch einmal hinüber ins englische „Newcastle“, bevor die Scheibe mit einem Stück ausklingt, dass vielen Pfalzrecords-Fans bekannt vorkommen dürfte. Es handelt sich dabei um ein Lied für „Claire“, das Stefan Hoffmann verfasst hat, mit dem zusammen Rüdiger Böhm das Stück bereits früher bei der Gruppe Lismore zu Gehör brachte. Der Song gefiel Böhm, der auf „Edelholz“ übrigens sieben Flöten und Tin Whistles zum Einsatz bringt, so sehr, dass er ihn nun kurzerhand für das Trio neu arrangierte und den Weg aufs Album finden ließ.

„Edelholz“ ist ein ebenso interessanter wie außergewöhnlicher Longplayer, der viel emotionale Ruhe ausstrahlt, gleichzeitig aber auch mit viel Lebensfreude auftrumpft und jede Menge positive Energie verbreitet.

Die CD

Erhältlich ist der Silberling unter der Bestellnummer PRCD2021-11über mailto: shop@pfalzrecords.de, über www.pfalzrecords.de oder telefonisch bei Rüdiger Böhm unter der Nummer 0157 89105782.