Mit Harken und Schaufeln haben Römerberger am Samstag ein Zeichen für Gemeinschaft und ein schönes Ortsbild gesetzt. Es war die erste Aktion einer neuen Bürgerinitiative.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen trafen sich Römerberger um Joanna Mrozik im Ortskern von Berghausen, um die erste Aktion der jüngst ins Leben gerufenen Bürgerinitiative (BI) nach dem Motto „Gemeinsam statt allein – mach mit“ zu starten. Die neue BI hatte zum Arbeitseinsatz aufgerufen, um Unkraut rund um das Zehnthaus zu entfernen. „Jeder möchte einen schönen Ort, indem man sich wohlfühlt“, erklärte Mrozik, die sich für die Initiative starkmacht. „Ich arbeite im Sekretariat des Bürgermeisters und sehe hier, wie viel Arbeit unser Bauhof hat und wie viel manchmal liegen bleibt“, sagte die gebürtige Polin, die seit etwa zehn Jahren in Römerberg lebt. Das Zehnthaus sei ein Stück Ortsgeschichte und das Aushängeschild vom Ortsteil Berghausen. „Ich freue mich, wenn ich etwas zur Verschönerung des Ortes beitragen kann.“ Mrozik ist auf einem Bauernhof groß geworden, weshalb Pflanzen für sie „zum Leben gehören“. Ihr Antrieb sei, den Spaß bei der Gartenarbeit mit einem guten Zweck zu verbinden.

Mit diesem Gedanken ist Mrozik nicht allein. Auch andere Bürger unterstützen die BI. Mit viel Einsatz machten sich die Freiwilligen an die Arbeit. „Ich selbst bin Rentner, habe lange einen Garten gehabt und freue mich, mich darüber einbringen zu können“, sagte Gerhard Wolf aus Römerberg. „Man bewegt sich, ist gleichzeitig an der frischen Luft und tut dem Ort noch etwas Gutes, was will man mehr?“ Ein paar Grad kühler hätte es schon sein können, doch den hohen Temperaturen wurden die Teilnehmer mit Sonnenschutz, viel trinken und guter Laune Herr.

Weitere Pläne der Bürgerinitiative

Die Aktion fand guten Anklang. Passanten blieben stehen, beobachteten das Treiben und lobten die Initiative. „Ich selbst bin regelmäßig im hiesigen Seniorencafé im Zehnthaus und sehe natürlich das ganze Unkraut“, berichtete eine Römerberger Seniorin, die mit anpackte. „Ich fand die Idee einfach sehr toll.“

Doch die Initiative verfolgt noch größere Ziele. Als nächste Aktion ist geplant, das Haus am Lindenplatz in Mechtersheim aufzuhübschen. Dort sollen im Spätsommer mit Bürgern neue Pflanzen gesetzt werden, um den Platz, der auch für Veranstaltungen genutzt wird, aufzuwerten. Auch dafür werden Helfer benötigt. Informiert wird noch ausführlich über das Amtsblatt und die Orts-App von Römerberg. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Spielplätzen der Gemeinde. Kleinere Reparaturen und Pflegearbeiten sollen dazu beitragen, dass Kinder weiter unbeschwert spielen können.

Ideen per E-Mail einbringen

Nach mehreren Stunden Arbeit war am Samstag ein Unterschied zu sehen: Wege und Grünflächen rund um das Berghäuser Zehnthaus waren durch den Einsatz sauber und gepflegt. Wer selbst Ideen hat, kann diese einbringen. „Wir freuen uns über jede Idee, wie wir unserem Ort etwas zurückgeben können“, sagte Mrozik.

Kontakt

E-Mail an bma-roemerberg@vrgd.de.