In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) in der früheren Kurpfalzkaserne hat es seit dem Jahr 2018 elf Suizidversuche gegeben. Im selben Zeitraum haben sich neun Menschen selbst Verletzungen zugefügt. Diese Zahlen gehen aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Lisa-Marie Jeckel (Freie Wähler, Rhein-Lahn-Kreis) hervor. Demnach wurden in den fünf rheinland-pfälzischen Afas in den vergangenen fünf Jahren insgesamt 61 Suizidversuche aktenkundig. Hinzu kommen 57 Fällen von Selbstverletzungen sowie im vergangenen Jahr ein vollendeter Suizid in Kusel. Die meisten Fälle in der Speyerer Afa ereigneten sich laut Mainzer Integrationsministerium im Jahr 2020, als Bewohner sechs Suizidversuche unternahmen und zudem acht Selbstverletzungen registriert wurden. Seit 2018 hat es in der zweiten Pfälzer Afa in Kusel 13 Suizidversuche sowie eine Selbstverletzung gegeben.