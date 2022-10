Thomas Steiner ist gelernter Hilfskoch. Nach einiger Zeit im Beruf stieg er um, wurde Security. Jetzt ist der Mann aus Mosbach im Odenwald zu seinen beruflichen Wurzeln zurückgekehrt. In Speyer hat er „Tomy’s Eck“ eröffnet.

In der Albert-Einstein-Straße 1a hat Steiner seit dem 6. Oktober seine neue Wirkungsstätte. In seinem Geschäft bietet er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Viktoria das an, was er im Imbissgeschäft weitestgehend vermisst – eine Mischung zwischen deutschen und außergewöhnlichen Schnellgerichten.

Auf das freistehende Gebäude ist Steiner durch den Inhaber der dort angrenzenden Stickerei Krick aufmerksam gemacht worden. „Ich bin nach wie vor bei einem Sicherheitsunternehmen tätig, aber ich habe gemerkt, dass in mir die Lust gewachsen ist, wieder als Koch zu arbeiten“, erzählt Steiner im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Konkrete Vorstellungen davon hatte er.

Vielfältiges Angebot

„Ich habe gemerkt, dass die deutsche Küche im Imbissbereich weitestgehend fehlt“, sagt er. Daher stehen bei ihm Brat- und Currywurst mit auf der Speisekarte. „Die Soße ist hausgemacht“, betont Steiner. Geachtet hat er darauf, dass jeder etwas im Angebot findet. Deshalb bietet er sowohl Schweine- als auch Rindswurst sowie Sucuk auf Baguette an. „Die Wurst bekommen wir vom heimischen Metzger“, hebt Steiner hervor.

Verschiedene Baguette-Variationen können ebenso wie Pizza und Waffeln bestellt werden. Zweimal in der Woche bereitet Viktoria zusätzlich Langos zu. Anlaufstelle für das benachbarte Schulzentrum und die Universität für Verwaltungswissenschaften hofft Steiner zu werden. Nach den Herbstferien möchte er daher auch wieder einen Mittagstisch mit wechselnden Gerichten anbieten.

Die Karte bietet auch eine Auswahl an kalten und warmen Getränken, von Eistee bis Latte Macchiato. Um die Umwelt zu schonen, hat sich Steiner dem Recup-System angeschlossen, einem Pfandsystem für To-Go- und Take-away-Waren.

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag, 9 bis 21 Uhr. Kontakt: 06232 6913744.