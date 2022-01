Ein Streit um einen Parkplatz hat am Donnerstag bei der Josephskirche einen Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten nach sich gezogen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 40-jähriger Autofahrer rückwärts in eine Parkbucht an der Kirche einparken. Ihm sei jedoch eine 56-Jährige zuvorgekommen. „Erbost über den Parkplatzklau stellte sich der Mann in die Parklücke, um die Frau zur Rede zu stellen“, so der Bericht. Die Frau habe das beim Vorwärtseinparken übersehen und den 40-Jährigen mit ihrem Auto leicht erfasst, sodass sich dieser leichte Verletzungen zugezogen habe.