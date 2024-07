Eine Ära endet: Seit 33 Jahren lehrt Elke Steppe an der Siedlungsgrundschule in Nord, die sie seit zwölf Jahren leitet. Sie hat Generationen von Schülern kommen und gehen sehen und miterlebt, wie sich der Stadtteil gewandelt hat. Ende Juli geht die 65-Jährige in den Ruhestand. Wird sie die Schule vermissen?

„Da wohnen zwei Seelen in meiner Brust“, gesteht Elke Steppe, wenn sie darauf angesprochen wird, ob ihr die Schule, nein: ihre Schule, fehlen wird. Schließlich unterrichtet die heute