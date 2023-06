Zweimal Bekanntschaft mit der Polizei machte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein 18-Jähriger, weil er erst wegen Ruhestörung und danach wegen Trunkenheit aufgefallen war. Wie die Polizei berichtet, beschwerten sich gegen 0.30 Uhr Anwohner wegen singender und grölender Jugendlicher auf dem Spielplatz im Oberkämmerer. Die Beamten fanden fünf junge Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren vor, die sie des Spielplatzes verwiesen. Wenige Minuten später entdeckte die Polizei in der Martin-Luther-Straße einen 18-Jährigen aus dieser Gruppe, der augenscheinlich stark betrunken ohne Licht auf dem Rad unterwegs war und in Schlangenlinien fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille.