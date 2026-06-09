Brigitte und Siegbert Vogel feiern am 10. Juni diamantene Hochzeit: Sie sind 60 Jahre miteinander verheiratet. Das funktioniere gut mit gegenseitigem Respekt, betonen sie.

Brigitte Vogel, 1943 in Speyer geboren, absolvierte nach der Schule eine kaufmännische Ausbildung und arbeitete bis zur Rente 2000 bei den Pfalz-Flugzeugwerken und deren Vorgängern. Ihr Mann Siegbert kam 1940 in Brünn/ Mähren (heute Tschechien) zur Welt. Nach der Vertreibung gelangte er mit Mutter und Bruder ins Jagsttal auf einen Bauernhof. „Mein Vater war vermisst. Meine Mutter, vom Hof stammend, unterstützte den Bauern“, berichtet der Jubilar.

Siegbert Vogel machte am Gymnasium in Bad Mergentheim Abitur und wurde zur Bundeswehr eingezogen. „Ich wollte Soldat werden, absolvierte in Amberg die Fallschirmjägerausbildung und wurde Offizier. 1963 wurde ich zum Fallschirm-Artilleriebataillon nach Speyer versetzt“, sagt er. Sprünge trainierte er auch mit Engländern und Franzosen; Einsätze führten ihn teils ins Ausland.

„1964 lernten wir uns beim Brezelfest kennen. Mit meiner Clique waren wir auch bei Inge im Narrenstübchen in der Grasgasse“, erzählt Brigitte Vogel. „Wir kamen zusammen und verlobten uns. Geheiratet haben wir am 10. Juni 1966 im Speyerer Dom.“ Das Paar hat zwei Kinder, Claudia und Thomas, zwei Enkelinnen und seit 2. Mai Urenkel Alva.

Brigitte Vogel singt im Domchor für Senioren und pflegt ihren parkähnlichen Garten. Ihr Mann bot 20 Jahre lang Stadtführungen an, fotografiert und spielt Trompete.