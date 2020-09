Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag an 31 Wohnmobilen in Hockenheim die Ersatzräder gestohlen. Laut Polizei muss sich der Diebstahl zwischen 23.30 und 0.30 Uhr zugetragen haben. Die Ersatzräder, die aus Stahlfelgen mit Reifen bestehen, waren auf den Unterseiten der Wohnmobile angebracht. Die Fahrzeuge standen laut Polizei auf einem frei zugänglichen Firmengelände im Pfälzer Ring. Um die Beute wegzuschaffen müssten die Diebe einen Transporter benutzt haben, vermutet die Polizei.

Den Schaden beziffert die Polizei auf 13.000 Euro. Wer in der fraglichen Zeit etwas gesehen hat, das relevant für die Aufklärung des Falls sein könnte, wird gebeten, sich unter Telefon 06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.