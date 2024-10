Eine versuchte Erpressung in Speyer hat Ermittlungen der Kriminalpolizei nach sich gezogen. Ein 72-jähriger Senior sollte binnen 48 Stunden 1200 Euro überweisen, um negative Folgen zu verhindern. Es wird vor Nachahmungstätern gewarnt.

„Mir wurde damit gedroht, irgendwelche Videos von mir ins Netz zu stellen, wenn ich nicht 1200 Euro auf ein Bitcoin-Konto überweise“, so der Speyerer. Die Kontaktaufnahme sei über die E-Mail-Adresse linda@metalbuiltllc.com erfolgt. Er habe den Braten gerochen, berichtet der Mann. Nervlich belastend sei die versuchte Attacke allerdings durchaus für ihn gewesen. Er befürchtet, dass auch andere ältere Bürger davon betroffen sein könnten und will warnen.

Das Polizeipräsidium bestätigt den Vorfall. Die Kriminalpolizei ermittle, habe aber noch keine heiße Spur. Die Mailadressen führten oft ins Ausland, was die Möglichkeiten einschränke. „Solche Fälle verzeichnen wir immer wieder“, so ein Polizeisprecher. Eine auffällige Häufung in der Vorder- und Südpfalz sei derzeit nicht erkennbar. Er rät, auf keinen Fall auf verdächtige Kontaktaufnahmen einzugehen. Helfen könne auch, den Computer auf dem neuesten Stand beim Betriebssystem und der Schutzsoftware zu halten. Die Drohungen mit belastendem Material seien „frei erfunden“.

Die Kriminalpolizei ist erreichbar unter Telefon 0621 9630 oder E-Mail kdludwigshafen@polizei.rlp.de.