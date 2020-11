Zwei Strafanzeigen wegen eines Erpressungsversuchs mittels E-Mail hat die Polizei Speyer am Montag aufgenommen. Laut Bericht haben zwei Speyerer an jenem Tag unabhängig voneinander eine gleichlautende E-Mail erhalten, in der der Absender vorgab, die Männer bei sexuellen Handlungen am Computer gefilmt zu haben. Der Absender forderte von den Speyerern 1000 US-Dollar per Bitcoin-Überweisung, um die Veröffentlichung der angeblichen Videos zu verhindern. Keiner der Betroffenen reagierte auf die E-Mail, beide erstatteten stattdessen Anzeige bei der Polizei. Diese rät Betroffenen, niemals auf solche oder ähnlich lautende E-Mails einzugehen. „Es handelt sich dabei um eine Masche, bei welcher die Täter ihre Opfer verunsichern und unter Druck setzen wollen, um diese zu Geldzahlungen zu veranlassen. Ignorieren Sie solche Mails und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei“, raten die Beamten.