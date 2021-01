Der Verwaltungsstab der Stadt Speyer wird „im Laufe der Woche“ über eine Verlängerung der Corona-Allgemeinverfügung mit Ausgangssperre und Maskenpflicht beraten. Dies teilt die Stadt auf Anfrage mit, die die Verfügung derzeit bis 10. Januar befristet hat. Die Infektionszahlen seien hoch. Seit Neujahr seien auch wieder Fälle aus dem Awo-Seniorenhaus und der Landeserstaufnahme gemeldet worden.

Im Seniorenhaus ist laut Leiter Markus Rahner der einzige Wohnbereich von dreien betroffen, der im Dezember Corona-frei war. 19 Positivfälle seien nach Abstrichen am 30. Dezember gemeldet worden. „Einige Bewohner waren über Weihnachten zu Hause, letztlich können wir aber nicht sagen, woher diese neuen Fälle kommen“, so Rahner. 19 Bewohner der anderen Wohnbereiche waren mit und nach Infektionen verstorben. Am Montag sind fünf neue Fälle aus der Stadt in die Landesstatistik eingeflossen; die Sieben-Tage-Inzidenz fiel leicht auf 237. Aktuell gelten somit 538 Personen als erkrankt, 1163 als genesen und 25 – zwei mehr als am Sonntag – als verstorben.

