Am Speyerer Dom zeichnet sich in diesem Jahr wieder kein Uhu-Nachwuchs ab. Während der umfangreichen Arbeiten an den Osttürmen hätten die Nistkästen, die die Tiere in der Vergangenheit schon nutzten, abgebaut werden müssen, erläutert Dombaumeisterin Hedwig Drabik. Die Brutplätze für Uhus und Turmfalken sollen laut Domkapitel nach den Arbeiten wiederhergestellt werden. Auch an anderen Brutplätzen im Speyerer Welterbe gebe es in diesem Jahr keine Anzeichen, dass Uhus brüten würden. Falken habe sie aber gesehen, so Drabik. Die Turmfalken hatten schon im vergangenen Jahr am Dom gebrütet – und sich dafür mit einer Regenrinne im Bereich der Osttürme einen ungewöhnlichen Platz ausgesucht. Ein weiteres Falkenpaar brütete in den vergangenen Jahren stets in der Nähe eines Fensters der Sakristei. Uhus hatten zuletzt 2022 am Welterbe Nachwuchs ausgebrütet.