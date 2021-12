Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag erneut ein Türschloss in Speyer verklebt. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, beschädigten die Täter mit Klebstoff das Hoftor eines Gemeindehauses in der Iggelheimer Straße. Der Schaden belaufe sich auf rund 150 Euro. Bereits Ende November wurde ein erster Fall dieser Art bekannt. Täter hatten hier Türschlösser am Eingang zum Corona-Testzentrum bei Kaufland in der Auestraße mit Sekundenkleber verklebt. Anfang Dezember wurde dann bekannt, dass auch mehrere Türschlösser des Speyerer Doms, umliegender Dienstgebäude des Bistums sowie das Schloss des Hoftors des Edith-Stein-Gymnasiums im Langensteinweg auf dieselbe Art beschädigt wurden. „Ein möglicher Tatzusammenhang ist Gegenstand laufender Ermittlungen“, teilt die Polizei mit. Wer Hinweise zu einem oder mehreren Fällen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.