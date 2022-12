Für das brachliegende Grundstück in der Waldstraße soll ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden. Für den ursprünglichen Bebauungsplan „Östliches Erlichgebiet – Änderungsplanung Waldstraße“ hatte die Stadt vom 22. März 2021 bis zum 22. April 2021 die Möglichkeit für die Öffentlichkeit gegeben, Stellung zu nehmen. Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen und der Konkretisierung der Planung war im November vom Stadtrat die erneute Beteiligung und Auslegung des Bebauungsplanes beschlossen worden. Seit dem 5. Dezember bis einschließlich Mittwoch, 18. Januar 2023, ist es erneut möglich, zu den Planungen Stellung zu nehmen.

In diesem Zeitraum kann der Planentwurf inklusive zugehöriger Unterlagen an der Informationstafel der Stadtverwaltung Speyer, Maximilianstraße 100, Erdgeschoss, von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr (Freitag von 8 bis 12 Uhr) sowie nach Vereinbarung eingesehen werden. Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Bebauungsplanentwurf schriftlich oder zur Niederschrift vorgetragen werden. Gutachten, Begleitplanungen und zitierte DIN-Normen können auf Anfrage eingesehen werden. Weitere Informationen will die Verwaltung auf der Webseite der Stadt www.speyer.de zur Verfügung stellen. Stellungnahmen sind möglich per E-Mail an stadtplanung@stadt-speyer.de, per Onlineformular über www.speyer.de/016a-onlineformular – jeweils unter Angabe von Namen und Adresse – sowie unter der Telefonnummer 06232 142408. Auch Unterlagen können so angefordert werden.