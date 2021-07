Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Dienstag erneut keinen weiteren bestätigten Corona-Fall für die Stadt Speyer gemeldet. Damit bleibt der Sieben-Tage-Inzidenzwert laut LUA bei dem Wert vom Vortag: 11,9. Laut einer Statistik des Robert-Koch-Instituts in Zusammenarbeit mit Destatis haben sich in den vergangenen sieben Tagen sechs Speyerer und Speyererinnen mit dem Coronavirus infiziert. Fünf dieser Fälle sind demnach in der Altersgruppe 35 bis 59 verzeichnet worden, einer in der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen.