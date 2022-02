Bereits zum dritten Mal innerhalb einer Woche ist in Speyer ein falscher Zehn-Euro-Schein aufgetaucht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fiel die Blüte am Samstag einer Kassiererin in einem Geschäft auf. Der Mann, der damit bezahlt hatte, hatte den Schein selbst als Rückgeld in einer Speyerer Tankstelle bekommen. „In der Kasse der Tankstelle konnten noch drei weitere dieser Zehn-Euro-Blüten fest- und sichergestellt werden“, teilten die Beamten mit. Bereits am 22. Februar war ein ähnlicher Fall bekannt geworden, der ebenfalls in der Tankstelle passierte. Bei den Blüten handelt es sich laut Polizei nicht um professionelle Fälschungen. Die Scheine haben demnach „auffällige Fälschungsmerkmale“. Die Polizei rät: „Prüfen Sie bei der Entgegennahme von Banknoten diese immer auf Echtheit. Geben Sie das Falschgeld keinesfalls an denjenigen zurück, von dem Sie es bekommen haben. Übergeben Sie das Falschgeld der Polizei.“ Hinweise zum Thema nimmt die Polizei unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.