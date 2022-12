Zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen ist in Geschäfte in der Innenstadt eingebrochen worden. Laut Polizei haben sich Unbekannte zwischen Dienstag, 20. Dezember, 18.30 Uhr und dem darauffolgenden Morgen, gegen 7.15 Uhr, Zutritt zum Hintereingang eines Geschäfts in der Wormser Straße verschafft und dort Bargeld in derzeit unbekannter Höhe entwendet. Die Vorgehensweise ähnelt der, wie sie zweimal in der Vorwoche in einem Geschäft in der Korngasse angewendet wurde: Der Polizei zufolge haben sich die Täter über eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses Zugang zum Hintereingang des Geschäfts verschafft. Dort hebelten Sie die Tür auf. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 06232 1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.