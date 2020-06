In der städtischen Asylunterkunft in der Engelsgasse in der Nähe des Speyerer Doms gibt es einen neuen Corona-Fall. Laut Stadtverwaltung ist am Mittwoch die Infektion eines Bewohners bekannt geworden. Die Person, deren Geschlecht die Stadt nicht nennt, sei zur medizinischen Versorgung auf der Quarantänestation eines Speyerer Krankenhauses. „Von allen übrigen Bewohnern werden nun Abstriche genommen. Bis die Testergebnisse vorliegen, steht die gesamte Unterkunft, in der zurzeit 28 Personen untergebracht sind, vorsorglich unter Quarantäne“, so die Stadt. Das Problem bei einer solchen Unterkunft, die eigentlich für noch mehr Bewohner ausgelegt ist: Sanitäranlagen und Küchen werden gemeinsam genutzt. Schon im April hatte es zwei positiv auf Covid-19 Getestete in dem Gebäude gegeben, ein Paar. Damals war die Wohnsituation entzerrt und die Versorgung dem Roten Kreuz übertragen worden. „Wie das Essen jetzt bereitgestellt wird, ist noch in der Klärung, aber es könnte wieder auf das Rote Kreuz hinauslaufen“, erklärt Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach. Familien mit Kindern waren im April in die andere städtische Gemeinschaftsunterkunft im Birkenweg verlegt worden. „Sie sind noch nicht zurückgekehrt“, berichtet Eschenbach. Zwischenzeitlich hatte es auch in der Einrichtung im Birkenweg sieben Corona-Infizierte gegeben.