Zwei Brände nur wenige Meter voneinander entfernt in Speyer-West haben laut Polizeimeldung vom Freitag am Mittwoch die Feuerwehr und die Polizei beschäftigt. Zunächst sei gegen 14.45 Uhr ein circa acht Quadratmeter großes Waldstück im Bereich Keplerstraße/Schifferstadter Straße in Brand geraten. „Es konnte zunächst durch Passanten und nachfolgend durch die Feuerwehr gelöscht werden, sodass es zu keinem größeren Schaden kam“, heißt es in dem Bericht.

Gegen 21.30 Uhr sei ein weiterer Brand im gleichen Waldstück gemeldet worden – und diesmal habe die eingesetzte Polizeistreife den Verursacher gefunden. Sie sei auf einen 15-Jährigen getroffen, „der letztlich zugab, mit Wunderkerzen gespielt zu haben und dabei versehentlich das Feuer verursachte“. Es sei mit einer Fläche von einem halben Quadratmeter von überschaubarer Größe und schnell gelöscht gewesen. Ob die zwei Brände miteinander in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand laufender Ermittlungen, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden könne noch nicht beziffert werden.