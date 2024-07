Am Tag nach dem Unglück mit einem schwer verletzten Mädchen beim Brezelfestumzug beginnen die Ermittlungen zur Unfallursache. Gegen 15.20 Uhr fuhr laut Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag ein Umzugswagen einem anderen auf. Der Umzug war danach nicht fortgesetzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, den Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilen, versagten bei einem der beteiligten Wagen im Bereich des Gefälles am Domplatz auf Höhe der Steingasse die Bremsen. Trotz eines Ausweichversuchs des Wagenführers sei das Fahrzeug auf den davor fahrenden Festwagen gerollt. Mehrere Personen hielten sich demnach neben und zwischen den Wagen auf und wurden auf den vorausfahrenden Wagen geschoben. Wie berichtet, wurde eine Zwölfjährige dabei schwer an den Beinen verletzt und kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Ihr Zustand sei weiterhin stabil. Drei weitere Personen im Alter von 11, 28 und 39 Jahren seien zudem leicht verletzt worden. Der betreffende Festwagen sei sichergestellt und ein Gutachter mit der Überprüfung beauftragt worden. Die Polizei sucht Zeugen, welche mögliche Videoaufnahmen des Unfalls gemacht haben. Sie werden gebeten, sich telefonisch unter 06232 1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.